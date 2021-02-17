رغم الطقس السيئ.. ختام بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية في الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية، بنادى اليخت المصري في الاسكندرية، فعالياتها أمس، على الرغم من الطقس السيئ وموجة الصقيع المتزامنة مع المنخفض القبرصى، حيث شارك فيها تسع اندية من مختلف محافظات مصر بعدد مائة لاعب ولاعبة.

وقال على البارودي رئيس لجنة الإعلام في نادى اليخت المصرى المنظم للبطولة، أن النتائج جاءت كالتالى، طراز الاوبتمست الأول اللاعبة جانا محمد شعلان من نادى اليخت المصرى بالاسكندرية، والثانى شهد محمد الشريف من نادى اليخت المصرى الثالث فادى وليد محمد من نادى اليخت المصري، وطراز ليزر رديال: الاول اللاعبة خلود مصطفى منسى من نادى اليخت المصري المرشحة للاولمبياد، والثانى محمود إبراهيم الطنبولى من نادى اليخت المصري، والثالث كارينا جانجازوقا من نادى اليخت المصري .

وبالنسبة لطراز ليزر استاندرد، الأول اللاعب عمر اسامة نايف من نادى قناة السويس بالاسماعيلية، والثانى سيف عماد عاطف من نادى اليخت المصري، والثالث مهند ايمن من نادى قناة السويس، وطراز ليزر 4.7 الاول اللاعب محمود ابراهيم الطنبولى، والثانى عمر وائل محفوظ من نادى اليخت المصري، والثالث رانيا ابراهيم عمران من نادى اليخت المصرى، وطراز تكنو ألواح شراعية الاول اللاعب احمد شامل من نادى اليخت المصري، والثانى ادم بيومى من نادى كشافة القاهرة،والثالث حمزة اسامة صلاح من نادى كشافة القاهرة.

وبالنسبة لطراز RSX ألواح شراعية، الاول اللاعب مؤمن معروف من نادى كشافة الجيزة، والثانى محمد مجدى محمد من نادى كشافة الجيزة، والثالث احمد صلاح حمزة من نادى يخت الجيزة .

رغم الطقس السيئ .. ختام بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور)

رغم الطقس السيئ .. ختام بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور)

رغم الطقس السيئ .. ختام بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور)

رغم الطقس السيئ .. ختام بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية فى الميناء الشرقية بالإسكندرية (صور)