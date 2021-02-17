شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة مهمة، اليوم الأربعاء، تجمع بين الزمالك والإسماعيلي، إحدى كلاسيكيات الكرة المصرية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى العام على ملعب استاد القاهرة الدولى.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الفوز، فالإسماعيلي يأمل في الخروج من كبوته في الدورى واستثمار فوزه في كأس مصر، بينما يدخل الزمالك المباراة طامحا لمواصلة الانتصارات المحلية ومعالجة التعثر الأفريقي أمام مولودية الجزائر، للاستمرار على قمة جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يخوض المارد الأبيض المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود حمدى «الونش» محمود علاء وأحمد فتوح في الدفاع، وفى الوسط، طارق حامد وفرجانى ساسى، وأحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيرى، ويوسف أوباما، وفى الهجوم أشرف بن شرقى.