شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة اليونايتد: صلاح يمتلك مستويات هائلة.. وسيصبح الأفضل في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، بالدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما قاد فريقه للفوز على لايبزيج الألمانى، فى ذهاب مباريات دور الـ16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وقال فرديناند فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية: «محمد صلاح سيكون أحد أفضل اللاعبين فى الدورى الإنجليزى، إنه يمتلك إمكانيات عالية جدًا عليه الحفاظ عليها»، مضيفا: «بالنسبة لي أفضل اللاعبين لا يتعلق مستواه بموسم واحد أو موسمين، بل يتعلق بالحفاظ عليه على مدار 3 أو أربعة أو خمسة مواسم وهو يفعل ذلك».

وأضاف فرديناند: «صلاح سيصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، هو هداف ويمتلك مستويات هائلة».

وسجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول فى الدقيقة 53 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا فى جميع المسابقات مع الريدز هذا الموسم، ثم أضاف النجم السنغالى ساديو مانى الهدف الثانى لصالح ليفربول ضد لايبزيج فى الدقيقة 58 من زمن اللقاء.