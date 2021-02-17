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تقارير مغربية: قرار جديد من «كاف» بشأن مباراة الوداد وكايزر تشيفز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير مغربية اتخاذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرارًا بتأجيل مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز، في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها 19 فبراير الجاري على ملعب السلام بالقاهرة.

وبحسب تقارير صحفية مغربية، فإن الاتحاد الأفريقي قرر تأجيل مباراة الوداد المغربي ضد كايزر تشيفز التي كان مقررا لها 19 فبراير لأجل غير مسمي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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