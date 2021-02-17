شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 مواجهات جمعت الإنتاج والمحلة قبل مواجهة ستاد السلام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة عقب وداع كأس مصر بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد في الوقت القاتل بينما شهد أخر ظهور للإنتاج الحربى خسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للدوري، بينما خسر الفلاحين من سيراميكا بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ترتيب الانتاج الحربى وغزل المحلة فى جدول الدوري

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخ مواجهات الانتاج الحربى وغزل المحلة

التقى الفريقين فى 10 مواجهات قبل صدام اليوم فاز الانتاج الحربى فى 5 لقاءات وفاز الغزل فى مباراتين وانتهت 3 لقاءات بالتعادل ، وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين فى 24 مارس 2016 بفوز الإنتاج الحربى بهدف دون رد.

صدقى يطالب لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط وخالد عيد يفتش عن استعادة الانتصارات

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط للهروب من مراكز القاع بالدوري ، ورهن مجلس إدارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين بتحسن نتائج الفريق فى مباريات الدوري المقبلة، في المقابل يسعى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لإستعادة نغمة الانتصارات لتحسين مركز الفريق بجدول المسابقة.

التشكيل المتوقع للانتاج الحربى أمام غزل المحلة

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام غزل المحلة مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".

التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الانتاج الحربى

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام الإنتاج الحربى مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".