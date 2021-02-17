شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدول المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حتى الأن 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية " خرطوش " التى تنطلق يوم الأربعاء المقبل و التى تستمر حتى يوم 4 مارس القادم، بالاضافة لمصر" البلد المنظم " ليصبح العدد 32 دولة تشارك فى البطولة .

تضم قائمة الدول المشاركة كلا من ، الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان والهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان و لوكسمبرج و المغرب و النرويج و بيرو و بولندا و قطر و رومانيا و روسيا و سلوفينيا و السودان و سلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا و مصر .

يصل إلى القاهرة يوم 22 فبراير الجارى الوفود المشاركة فى كأس العالم للرماية " خرطوش " ، بمشاركة حوالى 400 رامى ورامية يمثلون 32 دولة أكدت المشاركة بما فيهم المنتخب المصرى المشارك فى البطولة .

وانتهى مسئولو اتحاد الرماية ووزارة الرياضة من التجهيزات لهذا المونديال العالمي، من حيث الاقامة والاعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر الي مصر.

واعرب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بتصريحات الروسي فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الذي اكد فيها " ان نجاح مصر المبهر في بطولة العالم لكرة اليد، كان له عظيم الاثر في زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية" والتي ستنظمها مصر أواخر هذا الشهر الجاري.

من جانبه قال اللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، أنه التقى فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، خلال مشاركته فى الدورة الرابعة لبطولة الجائزة الكبرى للرماية بالمغرب، حيث أشاد بنجاح مصر المبهر فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد.