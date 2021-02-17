شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتذر عن استضافة الوداد وكايزر تشيفز بعد تغيير موعد المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذاره لكل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد المغربي عن عدم استضافة لقاء الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا.

جاء اعتذار الاتحاد المصري بسبب عدم موائمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة.

وقرر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز في إفتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها 19 فبراير الجاري في ملعب السلام بالقاهرة.

ووفقاً لتقارير صحفية، إن الإتحاد الأفريقي، أعلن عن تأجيل مباراة الوداد المغربي ضد كايزر تشيفز التي كان مقرر لها 19 فبراير لأجل غير مسمي.

ورفضت السلطات المغربية استضافة المباراة حيث طالب الاتحاد المغربي لكرة القدم من كاف تأجيل مواجهة الوداد مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في الجولة الأولى من دورى أبطال أفريقيا أو نقلها إلى بلد أخر، بسبب التطورات الأخيرة لجائحة كورونا.

وأصدر الفريق الجنوب إفريقي بيانا عبر موقعه الرسمي أمس أكد فيه صعوبة السفر إلى مصر لسببين: "تحديات التأشيرة ولوجستيات السفر، نظرا للإخطار الذي مدته 3 أيام للعب المباراة، سيظل النادي يواجه تحديات مماثلة من السفارة المصرية لأن الأمر يستغرق 7 أيام عمل على الأقل للحصول على الموافقة على التأشيرات التي ستمكننا من السفر إلى مصر".