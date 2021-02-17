شكرا لقرائتكم خبر عن دراجان يوفيتش المدرب الأجنبى رقم 18 الذى يقود الدراويش أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وهى المباراة التي يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات منخفضة بعد التعادل السلبى مع مولودية الجزائر في مستهل رحلة الزمالك بدور المجموعات لدوري الابطال الافريقى،بينما حقق الدراويش فوزاً على لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة .

يعد البوسنى دراجان يوفيتش المدرب الأجنبى رقم 18 الذى يقود الإسماعيلى أمام الزمالك وتحمل هذه المباراة رقم 42 فى تاريخ الأجانب خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر.

ووفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى نستعرض نتائج المدربين الاجانب الذين تولوا تدريب الاسماعيلى فى مواجهات الزمالك..

” المجرى كوفاتش ”

لعب 4 مباريات فاز 1 خسر 3 له 6 أهداف عليه 9 أهداف كلين شيت لقاء وحيد

” الإنجليزى طومسون ”

لعب 10 مباريات فاز 4 تعادل 3 خسر 3 له 10 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت 4 لقاءات

الأرجنتينى أنجيل ماركوس ”

لعب 3 مباريات تعادل 2 خسر 1 له هدفًا عليه هدفين كلين شيت مواجهتين

” الهولندى ثيوفدور لانجن ”

لعب مباراة تعادل 1 له هدفًا عليه هدفًا

” الهولندى ويسترهوف ”

لعب مباراة خسر 1 له صفر عليه هدفًا

” الألمانى فرانك أنجل ”

لعب مباراة تعادل 1 له هدفًا عليه هدفًا

” اليوغسلافى مكسيموفيتش ”

لعب مباراة خسر 1 له 1 عليه 3 أهداف

” الألمانى ثيو بوكير ”

لعب 5 مباريات تعادل 1 خسر 4 له 4 أهداف عليه 8 أهداف

” التركى محسن أورتجال ”

لعب مباراة خسر 1 له صفر عليه هدفًا

” الروسي فيكتور بوندز ”

لعب مباراة خسر 1 له هدفًا عليه هدفين

” الهولندى مارك فوتا ”

لعب مباراتين خسر 2 له هدفين عليه 4 أهداف

” الفرنسى باتريس نوفو ”

لعب مباراة تعادل 1 له هدفين عليه هدفين

” البرازيلى هيرون ريكاردو ”

لعب 5 مباريات فاز 3 تعادل 1 خسر 1 له 6 أهداف عليه 4 أهداف كلين شيت 3 لقاءات

” الفرنسى سباستيان ديسابر ”

لعب مباراة فاز 1 له هدفًا كلين شيت صفر

” البرتغالى بيدرو بارنى ”

لعب مباراتين فاز 1 خسر 1 له 4 أهداف عليه 5 أهداف

” البلجيكى سيدومير يانيفيسكى ”

لعب مباراة خسر 1 عليه هدفين

” الفرنسى ديديه جوميز ”

لعب مباراة خسر 1 له هدفًا عليه هدفين

مباراة الزمالك والإسماعيلي، أو كلاسيكو الكرة المصرية، دائمًا ما اشتهر بالإثارة والقوة، ومن المتوقع أن تزداد الإثارة هذا الموسم، لأهمية المباراة، الزمالك يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم، حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية جعلته يتربع على عرش الدوري المصري ، على الجانب الآخر، معسكر الدراويش يمر بفترة عكس التي يمر بها الفارس الأبيض، إذ أن الإسماعيلي هذا الموسم في موقف لا يحسد عليه ويعمل على الهروب من مناطق الهبوط، بعد فشله في تحقيق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة فقط.