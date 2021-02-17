شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة البنا .. 19 مباراة = 11 فوز + 5 تعادلات + 3 هزائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم، نظيره الإسماعيلي بإستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز، في قمة ولاد العم، وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي، والمكون من محمود البنا "حكم ساحة" وأحمد توفيق طلب "مساعد أول" وسمير جمال "مساعد ثان" وطارق سامي "حكم رابع" ونادر قمر الدولة "حكم فيديو" ومحمود ناجي "مساعد حكم فيديو".

قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم، تولي محمود البنا إدارة 19 مباراة لفريق الزمالك بمختلف المسابقات المحلية كان آخرها لقاء طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، والتي خسرها الأبيض ليودع البطولة التى حسمها الأهلي على حساب الطلائع فى النهائي.

وحقق الزمالك مع صافرة محمود البنا التحكيمية، الفوز في 11 مباراة بينما تعادل في 5 مباريات وخسر 3 لقاءات أحدهما أمام بتروجت ومباراتين أمام طلائع الجيش.

وطلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك من لاعبيه عدم التركيز مع القرارت التحكيمية فى مباراة الإسماعيلي والتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط بالأمور الفنية والخطط المنتظر تطبيقها، محذرا كافة اللاعبين من الاعتراض على القرارات التحكيمية والتعرض لأى عقوبات قد تؤثر على مسيرة الفريق فى الدوري بالسلب.

ويتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الإسماعيلي برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو- شيكابالا – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: سيف الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل