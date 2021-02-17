تعرف على جدول منافسات بطولة كأس العالم للرماية بمصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" المقرر انطلاقها فى مصر بدء من يوم الأربعاء المقبل عن جدول المنافسات، حيث ستصل الوفود يوم الأثنين المقبل، على أن يتم فحص الأسلحة وإقامة المؤتمر الفنى وتدريبات الفرق يوم الثلاثاء.

وتشهد منافسات يوم الأربعاء، مسابقات إسكيت رجال وفرق رجال وسيدات، فيما يقام يوم 25 فبراير منافسات نهائيات إسكيت سيدات، على أن تشهد البطولة راحة يوم الجمعة، قبل أن تقام منافسات الفرق مختلط إسكين و نهائيات المختلط يوم 27 من الشهر نفسه.

أما يوم 28 فبراير، فيشهد تدريب رسمى حفرة رجال وسيدات على أن تقام منافسات الحفرة يومى 1 و 2 مارس على أن تقام النهائيات أيام 2 و 3 و 4 من نفس الشهر .



جدول الرماية

وأكدت حتى الأن 31 دولة المشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية " خرطوش " التى تنطلق يوم الأربعاء المقبل و التى تستمر حتى يوم 4 مارس القادم، بالاضافة لمصر" البلد المنظم " ليصبح العدد 32 دولة تشارك فى البطولة .

تضم قائمة الدول المشاركة كلا من ، الأرجنتين و أرمينيا و كندا و تشيلى و كولمبيا و كرواتيا و قبرص و التشيك و الدنمارك و أسبانيا و اليونان و الهند و كازاخستان و السعودية و الكويت و ليبيا ولبنان و لوكسمبرج و المغرب و النرويج و بيرو و بولندا و قطر و رومانيا و روسيا وسلوفينيا والسودان وسلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا و مصر .

يصل إلى القاهرة يوم 22 فبراير الجارى الوفود المشاركة فى كأس العالم للرماية " خرطوش " ، بمشاركة حوالى 400 رامى ورامية يمثلون 32 دولة أكدت المشاركة بما فيهم المنتخب المصرى المشارك فى البطولة .

وانتهى مسئولو اتحاد الرماية ووزارة الرياضة من التجهيزات لهذا المونديال العالمي، من حيث الاقامة والاعاشة، وجاهزية ميدان الرماية بنادي الصيد بأكتوبر الذي سيشهد منافسات قوية بين منتخبات العالم التي بدأت بالفعل الاستعداد للسفر الي مصر.