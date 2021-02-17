شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو بدون أهداف مع الزمالك.. ماذا يفعل الإسماعيلى فى مبارياته يوم 17 فبراير ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستاد القاهرة الدولى سيكون مسرحا لاستضافة مهرجان كروى سيجمع الزمالك مع الإسماعيلى عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ، فى قمة منافسات الجولة الــ13 ببطولة الدورى المحلى ، وفى مثل هذا اليوم 17 فبراير خاض الفريق مواجهة ضد الزمالك عام 85 باستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى.

وبشكل عام لعب الإسماعيلى فى هذا اليوم، 6 لقاءات فاز 2 تعادل 4 له 7 أهداف عليه 4 أهداف كلين شيت مباراتين.

الدورى العام ..

* يوم 17 فبراير 75 تعادل مع غزل المحلة 1 / 1 بالمحلة ( أسامه خليل )

* يوم 17 فبراير 78 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالقاهرة ( أسامه خليل )

* يوم 17 فبراير 85 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 17 فبراير 89 فاز على الترسانة 3 / 1 بالقاهرة ( فوزى جمال ومحمد فكرى الصغير وخالد القماش )

* يوم 17 فبراير 95 تعادل مع غزل المحلة صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 17 فبراير 2013 ” موسم ملغى ” فاز على الداخلية 2 / 1 بالقاهرة ( جون آنطوى 2 )

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

مباراة الزمالك والإسماعيلي، أو كلاسيكو الكرة المصرية، دائمًا ما اشتهر بالإثارة والقوة، ومن المتوقع أن تزداد الإثارة هذا الموسم، لأهمية المباراة، الزمالك يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم، حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية جعلته يتربع على عرش الدوري المصري ، على الجانب الآخر، معسكر الدراويش يمر بفترة عكس التي يمر بها الفارس الأبيض، إذ أن الإسماعيلي هذا الموسم في موقف لا يحسد عليه ويعمل على الهروب من مناطق الهبوط، بعد فشله في تحقيق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة فقط.