شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبى الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تحذير لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز، وطالبهم بالتركيز الشديد في المباراة وعدم الاستهانة بالخصم في ظل تراجع نتائجه مؤخرا.

قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي، يتصدر الأبيض قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

وشدد باتشيكو خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة عدم الاستهانة بالإسماعيلي أو النظر لترتيبه في جدول الدوري بالوقت الحالي، خاصة أنه نادي كبير ومباراته مع الأبيض تكون جماهيرية وقوية على مدار تاريخ الناديين.

ووجه المدير الفني البرتغالي باتشيكو، تحذيرا للاعبي الزمالك من انتفاضه فريق الإسماعيلي، مؤكدًا أن هذه المباريات تكون خارج التوقعات لأنها مباريات قمة وبالتالي يجب الحذر من المنافس بغض النظر عن نتائجه السابقة فى المباريات خلال الفترة الماضية.

وحرص باتشيكو على مشاهدة عدد من مباريات الإسماعيلي السابقة فى مسابقة الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الدراويش، وتحديد الطريقة الأنسب للتعامل مع المباراة.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو- شيكابالا – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: سيف الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل

ويعود التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، للتشكيلة الأساسية لفريقه في المباريات المحلية، عندما يقود وسط الملعب بجوار زميله طارق حامد، في لقاء الإسماعيلي المقرر له غدا الأربعاء، ضمن الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.