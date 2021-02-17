شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب مصر 19 مارس استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القٌمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري علي انطلاق معسكر الفراعنة أحد يومى 18 أو 19 مارس المقبل استعداد لمباراتي كينيا وجزر الٌقمر المقرر لهما يومي 25 و 28 مارس في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة الي كاس أمم إفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون.

وينطلق معسكر المنتخب بانضمام اللاعبين المحليين علي أن ينضم لاعبي الاهلي والزمالك وبيراميدز تباعا لمشاركتهم في مباريات مع فرقهم في البطولات الأفريقية والكونفدرالية احد أيام 16 و 17 مارس المقبل علي أن ينضم المحترفين يومي 22 و 23 مارس .

كشف سيد معوض مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح نجم ليفربول سيتواجد في معسكر الفراعنة المقبل المقرر له نهاية مارس و يتخلله مباراتين أمام جزر القمر وتوجو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

تابع معوض في ندوته بـ " الخليج 365 " أن صلاح سيتواجد في معسكر الفراعنة واللاعب لدية رغبة كبيرة لذلك ، ولن تمنعه كوورنا من التواجد بسبب السفر ، و وجود صلاح سيفرق الكثير من قوة الفراعنة خاصة أنه لم يتواجد مع المنتخب الحالي سواء في مباراتي كينيا و جزر القمر و توجو بسبب الإصابة و كوورنا.