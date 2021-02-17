شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب صلاح ومعلول عن رحلة الأهلي لتنزانيا.. وأيمن وطاهر يقتربان من العودة للقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب صلاح محسن مهاجم الأهلي عن رحلة سفر فريقه إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني صلاح محسن من الإصابة بشد في العضلة الأمامية تسببت في حرمانه من المشاركة في مباراة فريقه ضد بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية وكذلك المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات الإفريقي.

فيما اقترب طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف من اللحاق بقائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، بعدما فضل الجهاز الفني إراحتهما عن المشاركة في مباراة المريخ الأخيرة بسبب شعورهما بإجهاد، خشية من تعرضهما للإصابة بسبب مشاركتهما المستمرة في كأس العالم للأندية.

وفضل موسيماني استبعاد أيمن وطاهر من قائمة مباراة المريخ خشية من تعرض اللاعبين للإصابة وفقدانهما لفترة طويلة، ومن المقرر أن ينتظما في التدريبات الجماعية بشكل عادي قبل مباراة سيمبا.

فيما يستمر غياب كلا من علي معلول للإصابة بشد في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإيقاف ، وعدم انتهاء برنامج تأهيل وليد سليمان وناصر ماهر واللذين يغيبان عن صفوف الأهلي منذ فترة طويلة.