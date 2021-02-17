شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منتخبات فقط يشاركون فى بطولة أفريقيا لـشباب الطائرة بعد انسحاب أفريقيا الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر مشاركة 4 منتخبات فقط فى بطولة أفريقيا للشباب للكرة الطائرة التى تسضيفها مصر بدءا من يوم السبت المقبل بإستاد القاهرة بعد إعتذر أفريقيا الوسطى عن المشاركة .

تضم قائمة المنتخبات المشاركة فى البطولة الافريقية كلا من ،الكاميرون و الكونغو الديمقراطية و المغرب بخلاف مصر البلد المنظم للبطولة .

كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إقامة بطولة أفريقيا للشباب المقرر استضافتها فى مصر 20 فبراير الجارى باستاد القاهرة بدون جمهور.. وقال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365، إنه غير مسموح بحضور المنافسات سوى لجان البطولة فقط، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح غزلان أن وصول الوفود يبدأ يوم 18 فبرايرالجارى، على أن يعقد الاجتماع الفنى يوم 19 قبل انطلاق المنافسة يوم 20 من الشهر نفسه.

وأشار غزلان إلى أن الاتحاد الدولى أخطر الاتحاد الأفريقى بالإجراءات الاحترازية التى ستتبع فى البطولة والتى أخطر الإتحاد المصرى بها لتطبيقها فى المنافسات من أجل حماية المتواجدين من فيروس كورونا .

ويرأس سامح حمدى اللجنة العليا المنظمة للبطولة و معه ايمن غزلان نائبا ، فيما يتولى مهمة مدير البطولة الحكم الدولى هانى فكرى و مساهدع عماد الباهى .