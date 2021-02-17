السولية بعد الفوز على المريخ: أول 3 نقاط فى مشوار طويل لتحقيق حلم العاشرة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب عمرو السولية لاعب النادى الأهلى، عن سعادته بفوز الفريق على المريخ السودانى، مساء أمس الثلاثاء، فى افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أنها بداية قوية فى رحلة البحث عن اللقب العاشر.



عمرو السولية

ونشر السولية عبر حسابة على "فيس بوك" صورا له من اللقاء، صحبها بتعليق: "الحمد لله أول ٣ نقاط فى مشوار طويل لتحقيق حلم العاشرة".



سولية



السولية

وحقق الأهلى فوزا مهما وغاليا فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التغلب على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وشهدت تألق النسور الحمر واعتلاء المجموعة، بفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى الوصيف.

وخرج الأهلى بالعديد من المكاسب التى حققها فى المباراة بعد حصد أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات واعتلاء صدارة مجموعته، وعودة أكثر من لاعب للتألق، وتسجيل الأهداف، بخلاف منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، ولعل أبرز المشاهد التى حدثت فى المباراة، تألق جونيور أجاى فى أول مشاركة أساسية مع الأهلى منذ الإصابة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الأخيرة، والتى غاب بسببها فترة طويلة، كما ظهر محمود وحيد بشكل جيد فى الجبهة اليسرى ونجح فى إقناع الجهاز الفنى بقدراته فى تعويض غياب الثنائى على معلول وأيمن أشرف.

كما كانت مباراة المريخ، شاهدة على تسجيل والتر بواليا أول أهدافه الرسمية بقميص الأهلى منذ الانضمام لصفوفه فى يناير الماضي، بعدما استلم تمريرة رائعة من عمر السولية فى الدقيقة 70 وسجلها ببراعة فى شباك منجد النيل حارس مرمى الفريق السودانى.

أيضا شهدت المباراة عودة الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمود كهربا للتسجيل بعد غياب طويل، ابتعد فيه الثنائى عن تسجيل الأهداف، وهى من المكاسب المهمة، والتى ستكون دافع كبير للثنائى على استعادة مستواهما المهود والتألق رفقة النسور الحمر.