شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة غدا ويتوجه إلى تنزانيا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية غدا الخميس قبل السفر إلى تنزانيا بعد غد الجمعة، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل .

ويتدرب الأهلي اليوم بدون راحة بعد الفوز على الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة أمس سجلهم محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ويجري فريق الأهلي مسحة طبية اليوم الأربعاء قبل السفر إلى تنزانيا بعد غد الجمعة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الأهلي تدريبات خفيفة واستشفاء على هامش مران الفريق الأحمر اليوم قبل الحصول على راحة غدا استعدادا للسفر إلى تنزانيا.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني السفر المبكر إلى تنزانيا للتعود على الأجواء في تنزانيا قبل مباراته ضد سيمبا باعتبار أن المباراة لن تكون سهلة على المارد الأحمر.

ويتربع الأهلي على قمة مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سيمبا الوصيف، بعد فوز الأحمر على المريخ السوداني وفوز بطل تنزانيا على فيتا كلوب الكونغولي.