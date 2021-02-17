شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الدراويش مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الإسماعيلى ضيفا على الزمالك مساء اليوم الاربعاء، فى قمة الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز المؤجلة، وأسندت لجنة الحكام إلى محمود البنا إدارة المواجهة المنتظرة ، وعلى خلفية ذلك رصد الموقع الرسمى للإسماعيلى أرقام الدراويش خلال المباريات التى ادارها محمود البنا .

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

لعب الاسماعيلى تحت قيادة البنا التحكيمية 21 مباراة فى الدورى والكاس وحقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل 11 مباراة وخسر 4 ، له 24 هدفًا وعليه 23 هدفًا وحقق كلين شيت 6 لقاءات.

الدورى العام

* يوم 23 يونيه 2013 ” موسم ملغى ” خسر من الزمالك 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( أحمد خيرى )

* يوم 14 يونيه 2014 تعادل مع بتروجيت 1 / 1 بالسويس ( حسنى عبد ربه / شوقى السعيد فى مرماه )

* يوم 22 نوفمبر 2014 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسكندرية ( جون آنطوى )

* يوم 24 يونيه 2015 تعادل مع الداخلية صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 30 ديسمبر 2015 فاز على إنبى 2 / 1 بالقاهرة ( مروان محسن ومحمد فتحى )

* يوم 9 مايو 2016 تعادل مع إنبى 2 / 2 بالإسماعيلية ( محمد فتحى ومروان محسن )

* يوم 5 ديسمبر 2016 تعادل مع وادى دجلة 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه )

* يوم 30 ديسمبر 2016 تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمد أبو المجد بوشا )

* يوم 15 فبراير 2017 تعادل مع الأهلى صفر / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس

* يوم 27 أكتوبر 2017 فاز على المصرى 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم )

* يوم 19 ديسمبر 2017 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء / صلاح أمين فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 22 يناير 2018 تعادل مع بيراميدز ” الأسيوطى سابقًا ” 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

* يوم 11 مايو 2018 تعادل مع المصرى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( حسنى عبد ربه )

* يوم 24 أغسطس 2018 فاز على مصر المقاصة 1 / صفر بالإسماعيلية ( ريتشارد بافور )

* يوم 18 سبتمبر 2018 خسر من طلائع الجيش صفر / 3 بالقاهرة

* يوم 2 أبريل 2019 فاز على المقاولون العرب 2 / صفر ملعب الإسماعيلى بالسويس ( كريم بامبو ومحمود عبد العاطى دونجا )

* يوم 19 ديسمبر 2019 خسر من الأهلى صفر / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 26 أكتوبر 2020 خسر من الزمالك 1 / 3 بالقاهرة ( وجيه عبد الحكيم )

* يوم 17 ديسمبر 2020 تعادل مع الإنتاج الحربى 3 / 3 بالإسماعيلية ( عماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق ).

كأس مصر



* يوم 28 أكتوبر 2013 فاز على النصر القاهرى فى دور ربع النهائى 1 / صفر ( حسنى عبد ربه).

* يوم 15 يوليو 2016 فاز على المصرى فى دور ربع النهائى 2 / صفر ( حسنى عبد ربه 2 ).