شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا بعد الفوز على المريخ وإحراز أول أهدافه: الحمد لله على كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكونغولى والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، عن سعادته بإحراز أول أهدافه مع القلعة الحمراء، فى شباك المريخ السودانى، خلال المباراة التى جمعت الفريقين فى ديربى وادى النيل، ضمن لقاءات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، التى يسعى أبناء الجزيرة للدفاع عن لقبها والفوز باللقب العاشر.



بواليا

ونشر بواليا، صورا له من اللقاء، الذى انتهى بفوز الأهلى بثلاثة أهداف دون رد، صحبها بتعليق: "الحمد لله على كل شيء".





وسيطرت حالة من الارتياح والفرحة الشديدة على الجهاز الفنى للأهلى بعد تسجيل الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر أول أهدافه بقميص الأهلى، بعد فترة معاندة مع زيارة الشباك منذ الانتقال للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادما من الجونة.



والتر بواليا

واكتسح الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت أمس بإستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى توج بلقبها الموسم الماضى.

ومر والتر بواليا، بحالة عدم ثقة فى المباريات الماضية سواء فى الدورى أو خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، بسبب سوء الحظ الذى لازمه فى إنهاء الهجمات، وتوجيه الانتقادات له من قبل الجماهير الحمراء بسبب إهدار الفرص بشكل متكرر أمام مرمى الخصوم.

ويمنى الجهاز الفنى للأهلى النفس، فى أن يكون الهدف الأول لبواليا بالقميص الأحمر بداية لانطلاقة قوية بعد الحصول على الثقة التى كان يفتقدها اللاعب، وتسجيل المزيد من الأهداف فى المباريات القادمة، وحل مسألة العقم التهديفى الذى يواجه مهاجمى الأهلى.

وشارك بواليا أساسيا فى مباراة المريخ السودانى وسجل الهدف الثالث للأهلى من تصويبه قوية بعد استقبال تمريرة متقنة من عمر السولية فى عمق الملعب.