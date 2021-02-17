شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مواجهة سيراميكا والاتحاد السكندرى بستاد السويس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز زعيم الثغر على الاسماعيلى بهدف دون رد في أخر ظهور بالدوري كما تخطى عقبة النجوم بهدفين مقابل هدف بدور الـ 32 لكأس مصر.

ترتيب سيراميكا والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل سيراميكا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 11هدف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

هيثم شعبان يطالب بإستمرار الانتصارات والعميد يفتش عن تحسين مركز زعيم الثغر

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بإستمرار قطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم في المربع الذهبى للدوري رغم حداثة عهدهم بدوري الأضواء والشهرة فيما يسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاستمرار قطار النتائج الجيدة على أمل تحسين موقع زعيم الثغر بجدول المسابقة بعد لعب المباريات المؤجلة.

التشكيل المتوقع لسيراميكا امام الاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الاتحاد السكندرى مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".

التشكيل المتوقع للأتحاد السكندرى امام سيراميكا

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام سيراميكا مكونا من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".