شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية اليوم قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري فريق الكرة بالنادى الأهلي مسحة طبية اليوم الأربعاء قبل السفر إلى تنزانيا بعد غد الجمعة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فازالاهلى بثلاثية نظيفة على المريخ السودانى فى بداية دور المجموعات .

وحدد الجهاز الفنى للاهلى يوم الجمعة المقبل موعدا للسفر إلى تنزانيا عبر طائرة خاصة، حيث فضل الجهاز الفني السفر المبكر للتعود على الأجواء في تنزانيا قبل مباراته ضد سيمبا باعتبار أن المباراة لن تكون سهلة على المارد الأحمر.

وتحدد نتيجة المسحة الطبية التي سيخضع لها الأهلي اليوم موقف قائمة اللاعبين المسافرين إلى تنزانيا.

ويتربع الأهلي على قمة مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سيمبا الوصيف، بعد فوز الأحمر على المريخ السوداني ، وفوز بطل تنزانيا على فيتا كلوب الكونغولي.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة سجلهم محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا.