شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 9 مواجهات منحت الإسماعيلى التفوق على الزمالك فى "فبراير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى اليوم مع الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الــ13 ببطولة الدورى الممتاز ، وسبق للفريقان أن التقيا من قبل خلال شهر فبراير فى 9 لقاءات ، فاز الدراويش فى 4 مباريات وتعادل فى ثلاث وخسر مباراتين وله 8 أهداف وعليه 5 أهداف،وحقق كلين شيت فى 6 لقاءات.

الدورى العام ..

موسم 52 / 53 .. يوم 8 فبراير 1953 انتهت بفوز الدراويش 2 / صفر بالقاهرة ( فتحى نافع 2 )

موسم 56 / 57 .. يوم 5 فبراير 1957 انتهت بفوز الدراويش 2 / 1 بالإسماعيلية ( صلاح أبو جريشة 2 )

موسم 84 / 85 .. يوم 17 فبراير 1986 انتهت صفر / صفر بالإسماعيلية

موسم 93 / 94 .. يوم 14 فبراير 1994 انتهت صفر / صفر بالقاهرة

موسم 98 / 99 .. يوم 5 فبراير 1999 انتهت صفر / صفر بالإسماعيلية

موسم 2007 / 2008 .. يوم 20 فبراير 2008 انتهت بفوز الدراويش 1 / صفر بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه )

موسم 2015 / 2016 .. يوم 3 فبراير 2016 انتهت بفوز الدراويش 1 / صفر بالإسماعيلية ( إسلام جمال )

موسم 2019 / 2020 .. يوم 9 فبراير 2020 انتهت بخسارة الدراويش 1 / 2 بالإسماعيلية ( باهر المحمدى )

كأس مصر ..

موسم 32 / 33 .. يوم 12 فبراير 1933 انتهت بخسارة الدراويش 1 / 2 ضمن منافسات دور ربع نهائى البطولة.

مباراة الزمالك والإسماعيلي، أو كلاسيكو الكرة المصرية، دائمًا ما اشتهر بالإثارة والقوة، ومن المتوقع أن تزداد الإثارة هذا الموسم، لأهمية المباراة، الزمالك يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم، حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية جعلته يتربع على عرش الدوري المصري ، على الجانب الآخر، معسكر الدراويش يمر بفترة عكس التي يمر بها الفارس الأبيض، إذ أن الإسماعيلي هذا الموسم في موقف لا يحسد عليه ويعمل على الهروب من مناطق الهبوط، بعد فشله في تحقيق الفوز هذا الموسم إلا في مباراة وحيدة فقط.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد أمام غزل المحلة وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى ، في المقابل يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز فى لقاء وتعادل فى خمس مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.