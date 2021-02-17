شكرا لقرائتكم خبر عن السداسيات والخماسيات شعار تفوق المقاولون على أسوان قبل مواجهة الجبل الاخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المقاولون العرب نظيره أسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد وداع كأس مصر أمام بتروجت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما شهد أخر ظهور له بالدوري خسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 12 للمسابقة، بينما تعادل تماسيح النيل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة.

ترتيب المقاولون العرب واسوان فى جدول الدوري

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 12 مباراة حيث فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعدما خاض 11 مباراة فاز في 2 وتعادل في خمسة لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف وما زال لديه مباراتين مؤجلتين.

تاريخ مواجهات المقاولون العرب واسوان

تاريخيا 18 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين في 9 مواسم سابقة في مسابقة الدوري. شهدت تفوقا رهيبا لذئاب الجبل الذى حقق 11 انتصار منها أربعة متتالية فى بداية المواجهات، مقابل أربعة انتصارات فقط لأبناء الصعيد أولهما كان في المواجهة الخامسة، و3 مواجهات انتهت بالتعادل، سبعة مباريات متتالية فشل أسوان في تحقيق أي فوز على المقاولون العرب، سجل المقاولون 32 هدفا مقابل 9 أهداف فقط لأسوان.

المواجهة الأولى موسم 90/1991 وفاز المقاولون في الدور الأول 29 ديسمبر 1990 بهدف دون رد سجله خالد كامل في بداية الشوط الثاني، وأهدر خالد عصمت ضربة جزاء للمقاولون قبل نهاية المباراة.

وفى ختام الموسم حقق المقاولون أكبر فوز له على أسوان بنصف دستة أهداف سجل محمد السيد هاتريك وحمدي أبوراضي هدفين والراحل ناصر محمد على هدفا، وأقيمت المواجهة أيضا بالقاهرة في 11 يوليو 1991.

وفى موسم 94/95 أكد المقاولون تفوقه وفاز ذهابا وإيابا بهدفين مقابل هدف بالجبل الاخضر، وبهدف دون رد بأسوان.

بينما حقق أسوان أول فوز له في 11 ديسمبر 1996، بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع تقدم للضيوف محمد عودة المدير الفني السابق للمقاولون فى بداية الشوط الثاني، وتعادل محمد محمود لأسوان بعدها بدقيقتين، بعدها بعشر دقائق سجل عبد الناصر عباس هدف الفوز .

وفى الدور الثاني انتهت أول مواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبى في 9 مايو 1997 بالجبل الأخضر، ولم يكتفى المقاولون بالسداسية بل هزم أسوان بخماسية في 12مايو 2003، وبرباعية في 30 سبتمبر 1997.

و فى 23 نوفمبر 2019 بالدور الاول لدوري الموسم الماضى فاز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف سجل ثنائية ذئاب الجبل محمود السيد عطية ومحمد سمير وسجل أوميد أوكرى هدف زهرة الجنوب الوحيد

وفى 21 اغسطس 2020 انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز اسوان بهدف دون رد سجله أحمد الشيمى فى اللقاء الذى أقيم على ستاد كلية الشرطة بالجولة 21 للمسابقة.

النحاس يبحث عن تصحيح الاوضاع وعبد العال يسعى لانهاء نغمة التعادلات

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بتصحيح أوضاع الفريق لاسيما بعد تغريم كل لاعب 50 الف جنيه بعد وداع الكأس في المقابل يسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده منذ توليه مسئولية تدريب زهرة الجنوب خلفاً لسامى الشيشينى.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب امام اسوان

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام أسوان مكونا من: "حسن شاهين ، أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسينى، حسن الشامى، إبراهيم صلاح، محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد شكرى، محمد عصام، ومحمد سالم".

التشكيل المتوقع لأسوان أمام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء المقاولون العرب بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".