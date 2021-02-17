الامارات | اتهامات إلى محمد صلاح.. "غش وخداع وإساءة لسمعة كرة القدم" !

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات إلى محمد صلاح.. "غش وخداع وإساءة لسمعة كرة القدم" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم المالك السابق لنادي كريستال بالاس الإنجليزي سيمون جوردان، لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، واتهمه بالإساءة لسمعة كرة القدم والغش والخداع للحكام خلال مباريات "البريمييرليغ"، مستغرباً تفاديهم الحصول على بطاقات لتحذيرهم من القيام بهذه الفعلة مرة أخرى.

وكان محمد صلاح قد سقط داخل منطقة الجزاء مدعياً تعرضه للعرقلة في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي.

وقال سيمون جوردان في تصريحات نقلتها مواقع رياضية منها "بطولات" عن إذاعة "توك سبورت" البريطانية: "اللاعبون غشاشون والحكام ضعفاء، هناك مشكلة في طريقة العقوبة"، مضيفاً: "يجب أن يخجل اللاعبون ومنهم صلاح من أنفسهم، عندما أنظر لهم أتعجب وأشعر بالذهول، كيف لا يحصلون على عقوبات من الحُكام".

وأوضح: "أنظر إلى بعض الركلات التي يحصل عليها محمد صلاح في ليفربول. إنه لاعب كرة قدم رائع ويسجل أهدافاً رائعة ولكني أعتقد أنه يحصل على ركلات جزاء بطريقة غريبة.. أخطاء جسيمة يقع فيها محمد صلاح، يتسبب هو واللاعبين الذين يخادعون الحكام في سوء سمعة لعبة كرة القدم".

واختتم: "يجب ألا يتم السماح للاعبين بهذه التصرفات، سواء كان الأمر يتعلق بالمدرب أو الحكم، يجب القضاء على هذه الظاهرة، الخداع ليس جزء من كرة القدم".

وأمام انتقادات المالك السابق لنادي كريستال بالاس وبعض الجماهير إلا أن صلاح يواصل تألقه في الملاعب الأوروبية ويسجل أهدافاً غزيرة آخرها هدف افتتاح النتيجة بمرمى لايبزيغ الألماني، الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلال المواجهة التي انتهت لمصلحة "الريدز" بهدفين دون مقابل.

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