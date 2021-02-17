شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يطالب «باتشيكو» بالمشاركة أساسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، بالمشاركة خلال المباريات المقبلة أساسيًا في تشكيلة الفريق.

وعلم «المصري اليوم»، أن «شيكابالا» غضب بشدة بعدما جلس احتياطيًا في مباراة مولودية الجزائر، وذلك بعدما شارك أساسيًا أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.