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«شيكابالا» يطالب «باتشيكو» بالمشاركة أساسيًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد فريق الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، بالمشاركة خلال المباريات المقبلة أساسيًا في تشكيلة الفريق.

وعلم «المصري اليوم»، أن «شيكابالا» غضب بشدة بعدما جلس احتياطيًا في مباراة مولودية الجزائر، وذلك بعدما شارك أساسيًا أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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