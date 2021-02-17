شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر لتنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مسؤولو النادي الأهلي موعد السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب الفريق التنزاني.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا، يوم الجمعة المقبل، على أن تجري بعثة الفريق الأحمر مسحة طبية، غدًا الأربعاء؛ قبل السفر وخوض المباراة.