شكرا لقرائتكم خبر عن «الدماطي» رئيسًا لبعثة الأهلي فى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إسناد رئاسة بعثة الفريق الأحمر في تنزانيا إلى محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى تنزانيا، يوم الجمعة المقبل، على أن تجري بعثة الفريق الأحمر مسحة طبية، غدًا الأربعاء؛ قبل السفر وخوض المباراة.

ويلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب الفريق التنزاني.