شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك.. مولودية الجزائر يفسخ عقد «جابو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت إدارة نادى مولودية الجزائر منافس الزمالك في دورى أبطال أفريقيا فسخ التعاقد مع عبدالمؤمن جابو، لاعب خط وسط الفريق، على الرغم من غلق باب الانتقالات في يناير.

وقالت صحيفة «الشروق» الجزائرية إن إدارة نادى مولودية الجزائر اتخذت القرار بعد اتفاق بينها وبين عبدالمؤمن جابو.

يذكر أن عبدالمؤمن جابو كان قد انضم إلى فريق مولودية الجزائر في صيف 2019، واكتفى بالمشاركة في 6 لقاءات في الدورى الجزائرى للموسم الحالى، من أصل 11 مباراة خاضها فريقه المولودية، ولعب نصفها أساسيًا.