شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينفي وجود عروض خليجية لرمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مصدر داخل نادي بيراميدز الأنباء، التي ترددت خلال الساعات الماضية، عن تلقي رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول، عرضا خليجيا، وأن اللاعب يدرس الرحيل عن صفوف الفريق.

وأوضح المصدر أن الغرض وراء تلك الإشاعات هي التأثير السلبي على الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق خلال الأيام الماضية، وتحديداً عقب الفوز على راسينج كلوب بطل ساحل العاج في بطولة الكونفيدرالية خارج أرضه.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته، الأربعاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب العودة من ساحل العاج، استعدادًا للقاء الإياب أمام راسينج كلوب أبيدجان، والمقرر لها 21 فبراير الجاري.