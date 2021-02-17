شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يطيح بنجم عالمي من جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تألق النجم المصري مصطفى محمد مع فريقه جالاتا سراي التركي مسجلًا 4 أهداف خلال 4 مباريات وهو ما يبدو أنه سيؤثر في مستقبل النجم العالمي راداميل فالكاو، زميل لاعب الزمالك السابق ومنافسه على مركز رأس الحربة.

وكان «فالكاو» قد تعرض لإصابة أبعدته لفترة عن الفريق، إلا أنه عاد مؤخرًا للتدريبات، في الوقت الذي يخشى فيه اللاعب الكولومبي الشهير العودة للمشاركة في المباريات خوفًا من تجدد إصابته، حسب موقع milliyet التركي.

وأشار الموقع إلى أن نجم أتلتيكو مدريد السابق حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة، إلا أنه أخبر مدربه فاتح تريم بعدم رغبته في اللعب خوفًا من التعرض للإصابة مجددًا بعد معاناته من الإصابات المتكررة، فيما يبدو أن اللاعب يعاني من أزمة نفسية.

ولفت الموقع التركي إلى أنه وبعدما كان «تريم» يبذل جهدًا غير عادي لاستعادة نجمه الكولومبي في أسرع وقت ممكن، أصبح الآن لا يبالي بعودته ولا يهتم من الأساس. يأتي ذلك بعد التألق اللافت للصفقة الجديدة مصطفى محمد الذي وفر الحل لأزمة رأس الحربة بالنسبة للمدرب الشهير، مؤكدة أن أداء «محمد» كان أحد أهم أسباب تغير موقف «تريم» تجاه عودة «فالكاو».