شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي لا يخسر يوم 17 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، مبارياته السابقة التي خاضها مع الزمالك، في مثل يوم 17 فبراير، الذي سيستضيف مواجهة الفريقين، الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري.

وقال الموقع الرسمي للإسماعيلي «ستاد القاهرة الدولى سيكون مسرحًا لاستضافة مهرجان كروى سيجمع الزمالك مع الإسماعيلى عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة الــ13 ببطولة الدورى المحلى».

واضاف الموقع انه في مثل هذا اليوم خاض الفريق مواجهة ضد الزمالك عام 85 باستاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى.

وبشكل عام لعب الإسماعيلى في هذا اليوم، 6 لقاءات فاز 2 تعادل 4 له 7 أهداف عليه 4 أهداف كلين شيت مباراتين.

الدورى العام ..

* يوم 17 فبراير 75 تعادل مع غزل المحلة 1 / 1 بالمحلة ( أسامه خليل )

* يوم 17 فبراير 78 تعادل مع الأهلى 1 / 1 بالقاهرة ( أسامه خليل )

* يوم 17 فبراير 85 تعادل مع الزمالك صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 17 فبراير 89 فاز على الترسانة 3 / 1 بالقاهرة ( فوزى جمال ومحمد فكرى الصغير وخالد القماش )

* يوم 17 فبراير 95 تعادل مع غزل المحلة صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 17 فبراير 2013 ” موسم ملغى ” فاز على الداخلية 2 / 1 بالقاهرة ( جون آنطوى 2 )