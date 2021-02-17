شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.. الفريقان يخشيان «الدوامة السوداء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، نظيره الإسماعيلي على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، فيما يخشى الفريقان «الدوامة السوداء».

وعاش كل من الفريقين خلال الأعوام الـ 5 الأخيرة مرحلة من السقوط المتتالي أمام المنافس، إذ نجح الإسماعيلي في الخروج بنتائج إيجابية أمام الزمالك بداية من موسم 2015-2016، حين فاز على الفارس الأبيض ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0، كما فرض على منافسه التعادل السلبي في مباراتي موسم 2016-2017، قبل أن يتفوق عليه مجددًا ذهابًا وإيابًا في موسم 2017-2018 بنتيجتي 1-0 و3-1، على الترتيب.

في المقابل، وبداية من الموسم قبل الماضي، تبادل الفريقان المواقع، وأصبح الإسماعيلي هو ضحية دوامة النتائج السلبية أمام منافسه الزمالك، فخسر 4 مباريات متتالية.

وخلال موسم 2018-2019، خسر الإسماعيلي ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 2-0 و3-1، وعاد الزمالك للفوز مجددًا على الدراويش في الموسم الماضي في مباراتي الدور الأول والثاني 2-1 و3-1، على الترتيب.

تأتي مباراة اليوم في ظل احتلال الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، في الوقت الذي يعاني فيه الإسماعيلي بشدة ويصارع من أجل النجاة من الهبوط باحتلاله المركز 17، قبل الأخير، برصيد 8 نقاط.