شكرا لقرائتكم خبر عن «البنا» حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مواجهة القمة بين الزمالك والإسماعيلى، في إطار منافسات الجولة 13 من عمر البطولة المحلية.

وضم طاقم التحكيم محمود البنا حكما للساحة وكلا من أحمد توفيق طلب، مساعد أول، وسمير جمال، مساعد ثانٍ، وطارق سامي، حكمًا رابعًا، ونادر قمر الدولة، حكمًا للفار، ومحمود ناجي، مساعدًا له.