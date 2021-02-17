موسيماني: بداية موفقة رغم الغيابات.. ونتعرض لضغط مباريات.. ومدرب المريخ: «خسرنا من ثالث العالم.. ومحدش يقدر يكسب الأهلي»

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه أمس على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في اقتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني: "بداية موفقة 3 نقاط بـ 3 أهداف.. سعداء بالنتيجة والأداء وسيطرنا على المباراة حافظت على طريقة لعبنا وقدمنا مستوى جيدا رغم غلق المنافس لمنطقة قلب الملعب".

وأضاف المدير الفني لفريق الأهلي: «لعبنا على الأطراف محمود وحيد لم يتمكن من توصيل الكرة لزملائه داخل منطقة الجزاء ولكن محمد هاني نجح في توصيل أكثر من كرة بشكل مميز، وتسبب في هدف قفشة». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الأهلي عانى من عدة غيابات

وأوضح المدرب الجنوب أفريقي: «عندنا 5 غيابات ولكننا تغلبنا على ذلك الأمر وأنا سعيد بمشاركة بعض اللاعبين أمثال بيكهام وأشعر بسعادة أكبر بسبب نجاح بواليا في تسجيل هدف وهذه أهم مكاسب المباراة».

وأكمل موسيماني: «محمد الشناوي قدّم مباراة كبيرة وتصدى لفرصتين محققتين، كما أن آجايي دخل الأجواء سريعا بالرغم أنه غائب منذ فترة وكان يحتاج اللعب لمدة الـ90 دقيقة، لقد لعبنا مباريات كثيرة في الفترة الماضية خلال كأس العالم للأندية وهو ما أجبرنا على فقدان بعض اللاعبين بسبب الإصابات».

الأهلي يحتاج لجميع اللاعبين والهدف هو التأهل المبكر

وأوضح مدرب الأهلي: «الهدف الحقيقي هو حسم التأهل مبكرا وطالبت اللاعبين بعدم الاستعجال في التهديف في لقاء اليوم ونفذ اللاعبون توجيهاتي لهم بين الشوطين حيث أبلغتهم بضرورة الحفاظ على الكرة وتسجيل الأهداف».

رامي ربيعة

وعن استبعاد رامي ربيعة، قال المدير الفني: «نحتاج لجميع اللاعبين في الفترة المقبلة وهناك وفرة من اللاعبين في الدفاع ولعبت بسعد سمير لانه لم يشارك في كأس العالم ورامي ربيعة موجود في المجموعة ولكن سعد سمير هو الأكثر جاهزية من ربيعة العائد من الإصابة بفيروس كورونا».

وأكمل: «يجب أن أكون عادلا مع اللاعبين بعد إصابة ربيعة بكورونا فأصبح سعد سمير أكثر جاهزية، ورامي ربيعة شارك في نهائي إفريقيا فكيف يكون خارج حساباتي».

نتعرض لضغط مباريات

وأوضح: «لا يوجد فريق في مصر يتعرض لضغط مباريات مثلما يحدث مع فريقي، وجميعها مواجهات مهمة للغاية وخاصة أننا نستعد لكأس السوبر الإفريقي بسبب تتويجنا بكل البطولات، وكل شيء يسير على ما يرام بنسبة 100% كما أريد».

وأضاف مدرب الأهلي: «لا أريد أن أتحدث عن ترتيب الدوري المصري، بسبب مبارياتنا المؤجلة، ربما لا يملك الأهلي أسماء عظيمة كرويا مثل الذين نعرفهم منذ زمن، ولكن هذا الجيل يصنعون تاريخهم حاليا، ولا أعاني من أزمات في خط الهجوم بدليل أن كل الذين سجلوا الأهداف مهاجمين وهم قفشة وكهربا وبواليا، لكن أنتم تريدون أن يحرز الأهلي 20 هدفا».

المدير الفني للمريخ السوداني

علّق التونسي نصر الدين النابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني على خسارة فريقه أمام الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة التي شهدت سيطرة كاملة للاعبي القلعة الحمراء وتواجد دفاعي للفريق السوداني.

وقال النابي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نواجه بطل إفريقيا وثالث العالم وفوز الأهلي مستحق، ولكننا حققنا العديد من المكاسب من المباراة، سأقوم بتصحيح الأخطاء وكل مدرب يلعب وفقا لقدرات لاعبيه.

وتابع مدرب المريخ: لا أحب الدفاع فقط، لذلك حاولت الهجوم، وهو ما تسبب في استقبال مزيد من الأهداف في مرمى فريقي، ضغط الأهلي وتحركات لاعبيه، تسبب في وجود هفوات في خط الدفاع، ولكننا خسرنا من بطل إفريقيا ولا يمكن مقارنة تصدرنا الدوري السوداني بمواجهة الأهلي فهو بطل إفريقيا وثالث العالم حاولنا ألا نخسر بفارق كبير ولكن الأهم اننا خرجنا بتعلمنا من الأخطاء.

مدرب المريخ السوداني: لا أحب الدفاع

وأكمل نصر الدين النابي: «محدش هيقدر يكسب الأهلي» في القاهرة وأعتقد انه سيصعد للدور المقبل، ولكن حظوظ المريخ وسيمبا متساوية وفيتا كلوب بعيد عن المنافسة، ولم أدرس غيابات الأهلي وخاصة غياب معلول ولم نحضر للمباراة بشكل جيد بسبب ضيق الوقت. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الأهلي يفوز بالثلاثة على المريخ

وحقق الأهلي الفوز أمام المريخ السوداني بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي حيث سجل الأهداف كل من محمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووالتر بواليا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات فريق سيمبا التنزاني في مباراة ستكون بين المتساوين في النقاط، ولكن يتصدر الأهلي المجموعة بفارق الأهداف على الرغم من فوز سيبمبا خارج الديار أمام فيتا كلوب الكونغولي، وستكون المباراة المنتظرة بين الفريقين قوية خاصة وأن الأحمر سيخوض المباراة بتنزانيا ودائمًا ماتكون مباريات سيمبا على ملعبه صعبة للغاية، حيث خسر الأهلي أمامه بتنزانيا في النسخة القبل الماضية من دوري الأبطال.