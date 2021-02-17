شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلى بسبب رحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك تواجد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق فى التشكيلة الأساسية لمواجهة الإسماعيلى الليلة ضمن مباريات الأسبوع الـ 13 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى باتشيكو لتجهيز شيكابالا للتواجد في مباراة الزمالك المقبلة أمام تونجيت السنغالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، المقرر لها 23 فبراير الجارى.

ووضع الجهاز الفنى لنادى الزمالك برنامجا خاصا لشيكابالا لتنفيذه بشكل منفرد بعد انتهاء التدريبات الجماعية برفقة باقى اللاعبين، بخوض تدريبات إضافية تتضمن تدريبات بدنية بهدف رفع اللياقة البدنية للاعب فى الفترة المقبلة للوصول للفورمة المطلوبة التى تجعله قادرا على المشاركة فى المباريات لمدة 90 دقيقة بدون أى تعب أو إرهاق.

وعانى شيكابالا من الآلام أسفل الظهر منذ أسبوعين أبعدته عن التدريبات وعاد فى مواجهة الاتحاد السكندرى التى حسمها بالفوز بثنائية، وظهر بشكل جيد فى لقاء المولودية وكان مؤثرا، ما جعل باتشيكو يعتمد عليه الليلة فى مواجهة الدراويش.

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك، قائمة مباراة الإسماعيلى، وجاءت كالتالى:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو - شيكابالا – أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل

واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو، مع أشرف قاسم المشرف على الكرة، على سفر بعثة الزمالك صباح السبت المقبل إلى السنغال بعدما وافق اتحاد الكرة على تأجيل مواجهة حرس الحدود فى مسابقة كأس مصر، والتى كان مقرر إقامتها فى نفس يوم سفر الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يترأس اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بعثة الفريق فى السنغال، لتحفيز اللاعبين لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات الأفريقي بعد التعادل في أولى المباريات أمام مولودية الجزائر سلبيا باستاد القاهرة.