شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يوجه رسالة لوالتر بواليا بعد تسجيل أول أهدافه مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من الارتياح داخل الأهلى بعد الأداء الرائع للمهاجم الكنغولى الجديد والتر بواليا أمام المريخ السودانى في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشوار القلعة الحمراء بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى، وتكليل أداء والترا بواليا بالهدف الأول له مع القلعة الحمراء، وحرص نجوم الأهلى على دعم المهاجم الجديد للاستمرار فى وتيرة التهديف خلال المشاركات المقبلة على المستوى المحلى والقارى.

وعبر عماد متعب، نجم ومهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن دعمه للمهاجم الكنغولي والتر بواليا بعد تسجيل هدفه الأول أمام المريخ في دورى أبطال أفريقيا، ووجه رسالة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أحسنت والتر.. ما زال الطريق طويلا لنقطعه".



عماد متعب على تويتر

وعلق الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى، على الفوز الكبير الذى حققه الفريق أمام المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار أولى مباريات دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، وكتب الكونغولى بواليا عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله وبفضل دعمكم نجحت وأخيرا سجلت أول أهدافي مع الأهلي".

وشهد اللقاء نجاح الكونغولى والتر بواليا فى تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلى فى أول ظهور أفريقى له مع الفريق، حيث احتاج والتر بواليا 71 دقيقة فقط ليسجل هدفه الإفريقى الأول بقميص النادى الأهلى حامل لقب دورى الأبطال وصاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب الأغلى داخل القارة السمراء برصيد 9 ألقاب.

وأصبح والتر بواليا أول كونغولى يسجل بقميص الأهلى بشكل عام، وفى بطولة دورى أبطال أفريقيا بشكل خاص، لينضم والتر بواليا إلى القائمة التاريخية لهدافى الأهلى فى البطولات الإفريقية، التى يتصدرها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى برصيد 37 هدفًا.