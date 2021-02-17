شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية البديل الثالث فى مباراة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلى والمريخ السودانى بافتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مشاركة أكثر من لاعب من اللاعبين البدلاء، والذين غابوا عن المشاركة فى الفترة الماضية، وتألقوا بشكل ملحوظ، ومنهم من شارك احتياطيا من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

واكتسح الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء بافتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

والمفارقة فى مباراة الأهلى والمريخ أنها كانت شاهدة على حضور البديل الثالث فى مركزه بعد غياب اللاعب الأساسى والبديل الثانى عن المشاركة لظروف الإصابات والإيقافات، فشارك محمود وحيد فى مركز الظهير الأيسر وظهر بمستوى جيد للغاية رغم أنه فى الترتيب الثالث بالجبهة اليسرى بعد على معلول المصاب بشد فى العضلة الخلفية وأيمن أشرف الذى يعانى من إجهاد فى العضلة الخلفية.

كما تألق جونيور أجايى فى مركز الجناح وكان من نجوم المباراة رغم غيابه الطويل عن الملاعب منذ الإصابة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا من النسخة الماضية، حيث يعد الرابع فى ترتيب الأجنحة بعد حسين الشحات وطاهر محمد طاهر الأساسيين ومحمود كهربا ومحمد شريف البدلاء.

ونفس الأمر بالنسبة لسعد سمير الذى يأتى فى المركز الثالث بترتيب المدافعين بعد بدر بانون وأيمن أشرف الأساسيين وياسر إبراهيم البديل الثاني، وقدم مستوى طيب بعد مشاركته على حساب بانون.

ونفس الوضع بالنسبة لأحمد رمضان بيكهام الذي حل بديلا في مباراة المريخ، حيث يعد البديل الثالث في الجبهة اليمنى بعد محمد هاني وأكرم توفيق، وكذلك البديل الثالث في وسط الملعب بعد ثنائية حمدي فتحي وعمرو السولية ثم اليود يانج وأكرم توفيق.

وأكدت مباراة المريخ جاهزية الصف الأول والثانى والثالث بصفوف الأهلى، بحيث يكون هناك طمأنينة على الفريق الأحمر مع وجود عدد كبير من الغيابات.

ويغيب عن الأهلى كل من علي معلول وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن وأيمن أشرف للإصابة وحسين الشحات للإيقاف.