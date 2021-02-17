"ميسي في الصورة".. تقارير: نيمار على وشك تجديد عقده مع باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقده مع ناديه الفرنسي، مضيفة أن البالغ من العمر 29 عامًا سيبقى في ملعب الأمراء حتى عام 2026.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن وسائل إعلام قطرية اقتراب لاعب برشلونة السابق من الاستمرار مع ناديه وتجديد عقده بعد أن كان على وشك الرحيل في الصيف الماضي.

وقالت "موندو" إن إحدى وسائل الإعلام في الدولة المالكة للنادي الفرنسي (قطر) أكدت أن كل شئ اقترب من الانتهاء بين نيمار وباريس، كما ربطوا استمرارية اللاعب البرازيلي بوصول زميله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أنه وفقًا لـ"قطر اليوم" فإن المهاجم البرازيلي سيظل قائدا للمشروع الفرنسي رفقة كيليان مبابي الذي لم يحسم مصيره حتى الآن مع ناديه.

وأشارت "موندو" إلى أن كل الخطوات للإبقاء على نيمار تم اتخاذها في الأشهر القليلة الأخيرة مضيفة أن استمراريتها مرتبط بوصول ميسي إلى ملعب الأمراء.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان مطلع موسم 17/18 قادمًا من برشلونة بعدما دفعت إدارة النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي والمقدرة بقيمة 222 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ميسي ارتبط بالانتقال إلى ملعب الأمراء بعد نهاية عقده مع برشلونة (نهاية الموسم)، وسط تلميحات من لاعبي الفريق الفرنسي بمحاولات النادي لإقناع البالغ من العمر 33 عاما بالانضمام إلى باريس.