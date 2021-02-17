"عرض برتغالي".. وكيل لاعبين يتحدث عن مستقبل مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف كريستيان إيميلي وكيل أعمال اللاعبين، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك والمعار لفريق جالاتا سراي التركي، تلقى عرضًا من جانب صفوف سبورتنج براجا البرتغالي في وقت سابق.

وأضاف إيميلي خلال حواره عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"مصطفى محمد تلقى عرضًا من سبورتنج براجا البرتغالي بقيمة 4.5 مليون يورو".

وعن انتقال مصطفى محمد وفرصته في خوض تجربة أكبر بالدوريات الأوروبية، رد :"لدينا مثال وهو محمد صلاح، صلاح استطاع أن يتألق لسنوات بسبب الاستمرارية في تسجيل وصناعة الأهداف وليس بسبب الموهبة، مصطفى محمد عليه ذلك الاستمرارية للتألق".

وكان مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة حيث سجل حتى الآن أربعة أهداف في أول أربع مباريات.

وانتقل إيميلي للحديث عن محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، قائلاً :"محمد هاني كان لديه عدة عروض آخرهم من آيك اليوناني، محمد هاني دائمًا في دائرة الاهتمام من جانب أندية أوروبا".

وقدّم محمد هاني مستوى مميزًا رفقة الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أقيمت بقطر، حيث استطاع أن يحصل الفريق الأحمر على برونزية كأس العالم بعد الفوز على فريق بالميراس في تحديد المركز الثالث والرابع.