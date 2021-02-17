مدرب الأهلي: أطلب الدعم لمروان.. ديانج بديلًا لسببين.. وهناك أدوار لشريف وبواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يرغب في جاهزية كل اللاعبين تحسبًا لضغط المباريات خلال الفترة الحالية، وهو ما يدفعه للتدوير بين قائمة الفريق.

وأشار قمصان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن غياب أليو ديانج عن التواجد أساسيًا في الفترة الماضية مع الأهلي يرجع لإصابته بفيروس كورونا مما أدى لتألق حمدي فتحي في نفس المركز.

وقال قمصان: "أليو ديانج كان يؤدي بشكل رائع قبل أصابته بفيروس كورونا، لكن خلال إصابته تألق حمدي فتحي ولعب مباريات ممتازة، وكون ثنائية رائعة مع عمرو السولية".

وأكمل: "ديانج بدأ في العودة لمستواه بشكل تدريجي في الفترة الحالية، وبالتالي يشارك بصفة أساسية وفتحي يحصل على راحة قليلة، وفي النهاية الجميع سيتسائل لماذا يلعب هذا اللاعب والآخر لا، وذلك لتقارب مستوى كل اللاعبين".

وأضاف: "جونيور أجايي لاعب مختلف، يمتلك قدرات كبيرة جدًا ولكنه أصيب واختلفت الأقاويل حول إصابته، لكنه نجح في العودة بشكل جيد ودفعنا به بشكل تدريجي بداية من المونديال".

وأردف: "لا يوجد مدرب في العالم لا يريد استغلال قدرات كل لاعبيه، هل عودة محمد شريف للأهلي أو التعاقد مع بواليا يقلل من مروان محسن؟، نريد تقوية صفوف الفريق".

وأوضح: "بواليا يعرف الأجواء في مصر ويستطيع التجانس سريعًا مع الأهلي، طريقة لعبه تتناسب معنا وموسيماني هو من طلب التعاقد معه، ولذلك علينا منحه الثقة والدفع به في المباريات".

واستطرد: "محمد شريف أيضًا له دور كبير مع الأهلي ويشارك في كل مباريات الأهلي، نريد أن يكون الجميع جاهزًا، قد يكون هذا اللاعب مناسب للقاء سيمبا وليس مناسبًا للمريخ مثلًا، ولذلك نريد جاهزية الجميع".

وأكمل: "مروان محسن يتعرض لضغوط كبيرة جدًا، وكل من سبق له تدريبه أجمع على إمكانيات المميزة، وربما يعاني من سوء حظ قليلًا، ولذلك على جماهير الأهلي ألا تتحامل عليه وأن تسانده".

واختتم: "مروان بحاجة لوقوف جماهير الأهلي إلى جانبه ومساندته، فهو لعب في كل المستويات والبطولات وكثيرًا ما ساعد زملاءه على تسجيل الأهداف، بل وأنه سجل أهداف مؤثرة".