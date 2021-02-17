صحف أوروبا تعلق على "إعصار مبابوليو" في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تلقى برشلونة هزيمة تاريخية على ملعبه "كامب نو" أمام باريس سان جيرمان بالخسارة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما في ذهاب منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووضع باريس سان جيرمان قدمًا على طريق التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب على ملعبه في العاشر من مارس المقبل، بينما سيحتاج الفريق الكتالوني إلى الفوز بفارق أربعة أهداف من أجل استكمال مشواره بالبطولة.

وبات باريس سان جيرمان أول فوز لفريق فرنسي على برشلونة في استاد "كامب نو" على مدار تاريخ دوري الأبطال بعد 10 مباريات بلا فوز للفرنسيين (8 هزائم وتعادلين)، كما - أصبح باريس سان جيرمان أول فريق يهزم برشلونة على ملعبه في مراحل خروج المغلوب بدوري الأبطال، منذ أن فعلها بايرن ميونيخ في 2013 بإياب نصف نهائي المسابقة.

وتناولت صحف إسبانيا وفرنسا الحدث.. وفيما يلي نستعرض أبرز العناوين:

ماركا

مبابي يفجر برشلونة

وعلقت الصحيفة الإسبانية على هزيمة برشلونة، كما سلطت الضوء على تألق كيليان مبابي وقيادته لباريس سان جيرمان للفوز على برشلونة في "كامب نو".

سبورت

مبابي يتغلب على برشلونة

موندو ديبورتيفو

مبابوليو

آس

إعصار مبابي

ليكيب

جلاكتيكوس