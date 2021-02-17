كيف علقت صحف السودان على خسارة المريخ أمام الأهلي بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق الأهلي انتصاره الأول في مشوار الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما اكتسح المريخ السوداني بثلاثية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة.

سجل أهداف المباراة محمد مجدي "أفشة، محمود عبد المنعم "كهربا" ووالتر بواليا، كما نجح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر في التصدي لهجمات المنافس والحفاظ على شباكه نظيفة.

وسلطت الصحف السودانية الضوء على هزيمة المريخ أمام الأهلي، بجانب تناولها لتصريحات نصر الدين النابي مدرب الفريق.

كفر ووتر

المريخ ينهار في 45 دقيقة

وعلقت الصحيفة قائلة: "انهار المريخ في 45 دقيقة بعد شوط أول مميز أمام الأهلي وقبل الخسارة بثلاثية".

كما تناولت الصحيفة تصريحات نصر الدين النابي مدرب المريخ والتي أكد خلالها أنه لعب في حدود قدراته وكان يتوقع الفروق الفنية والبدنية لصالح بطل أفريقيا.

كورة سودانية

النابي ضجيج بلا طحين

وقالت الصحيفة: "ما حدث فى مباراة المريخ أمام الأهلى والهزيمة القاسية التى تجرعها المريخ يدل على فشل فنى ذريع بطله مدرب فاشل".

وأضافت: "لم ندخل موقع أو قناة إلا وجدنا تصريح لملك التصريحات التلفزيونية نصر الدين النابى الذى كرس جهده فى الظهور الإعلامى أكثر من التركيز على قفل الشوارع الدفاعية".

وأتمت: "ثلاثية قاسية ستسجل فى تاريخ المريخ الى الابد".

المريخ ينهار ويتجرع الهزيمة الأولى من الأهلي

وفي تقرير آخر بالصحيفة ذاتها، جاء فيه: "جاءت المباراة ندية منذ البداية ومتكافئة من الفريقين اضاع بكري المدينة راسية مرت بجوار المرمى وانتهى الشوط الاول بنتيجة التعادل السلبي".

وأضافت: "حقق الأهلي المصري فوزاً مستحقا على المريخ بنتيجة (3-0)، واعتلى حامل اللقب صدارة ترتيب المجموعة الاولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني بينما تذيل المريخ الترتيب بلا نقاط بفارق الاهداف عن فيتا كلوب".

أخبار السودان

خسارة طبيعية

تناولت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها مدرب المريخ السوداني عقب المباراة، والتي أكد خلالها أن الخسارة كانت طبيعية أمام الأهلي بسبب عدم الجاهزية التامة للاعبيه في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة إلى تشديد النابي على أن أمامه خمس مباريات أخرى في المجموعات، مؤكدا أنه يهدف لبناء مشروع كبير واستثمار قوي لبناء فريق على مراحل.

بعثة المريخ تصل اليوم

من ناحية أخرى، لفتت الصحيفة ذاتها إلى موعد وصول المريخ غلى الخرطوم بعد الخسارة أمام الأهلي، مضيفة أن الفريق سيعود اليوم لبدء استعداداته لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة بالجولة الثانية من البطولة.

باج نيوز

تناولت الصحيفة تعليق بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) عقب المباراة والذي أكد خلاله أنه انتصر على منافس بتكتل دفاعي.

وأضافت أن موسيماني أكد في حديثه أن الأهداف تأخرت لكنه في النهاية حقق المطلوب وحصد الثلاث نقاط في بداية مشوار دور المجموعات.