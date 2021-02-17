التشكيل المتوقع للزمالك.. عودة بنشرقي وتواجد ساسي ضد الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة الإسماعيلي التي تقام اليوم، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري We المصري.

وقرر باتشيكو الاعتماد على أشرف بنشرقي في التشكيل الأساسي للزمالك بعد تواجده بديلًا في المواجهتين الماضيتين ضد الاتحاد السكندري ومولودية الجزائر الجزائري.

وسيظهر فرجاني ساسي في تشكيل الزمالك خلال اللقاء بعد تأكد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها ضد المولودية، بينما يقود سيف الدين الجزيري الخط الهجومي للفريق.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي، يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.