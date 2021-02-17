شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعيد ليفربول لطريق الانتصارات ويعادل رقم أسطورة الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب ليفربول بشكل كبير من بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021، وذلك بعد تحقيقه للفوز بنتيجة 2-0 على آر بي لايبزيج الألماني في مباراة الذهاب خارج قواعد الفريق الإنجليزي، ليصبح الريدز مطالبين بأي نتيجة فوز أو تعادل أو حتى خسارة (بفارق هدف) على ملعبهم حتى يضمنوا رسميًا الوصول للدور التالي في إقصائيات البطولة الأوروبية الأكبر للأندية.

وأنهى ليفربول سلسلة نتائج سيئة شهدت خسارة الفريق لأخر 3 مباريات رسمية ومع تسجيل الفريق لهدفين فقط، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله الريدز في مباراة الأمس.

وحصل النجم المصري، محمد صلاح، على جائزة لاعب المباراة من الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا، وأصبح من ضمن 4 مرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في المسابقة بعد أدائه ضد لايبزيج، وبعد أن سجل الهدف الأول الذي فتح طريق للفوز أمام فريقه.

وسجل «صلاح» هدفه رقم 24 بمختلف البطولات هذا الموسم (17 في الدوري، 4 في دوري الأبطال و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي) بعد 34 مباراة، وهو ما يزيد بهدف عما سجله في الموسم الماضي بأكمله بهدف (23 هدفًا في 48 مباراة بمختلف البطولات).

وأصبح «صلاح» هو الهداف رقم 13 في تاريخ ليفربول مع ارتفاع رصيده التهديفي بقميص الفريق إلى 118 هدفًا بمختلف البطولات، وهو نفس رصيد المهاجم الإسكتلندي يان سانت جون الذي يعتبر أحد أساطير ليفربول في فترة الستينيات وبداية السبعينيات، وقد سجل 118 هدفًا في 424 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات. وهو عدد المباريات الذي يزيد بـ238 مباراة عما احتاجه محمد صلاح بقميص الريدز للوصول إلى نفس عدد الأهداف (186 مباراة).