شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك اليوم والقنوات الناقلة والقائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد جدول مباريات الدوري المصري اليوم لعب مباراة الزمالك والاسماعيلي فى الوقت الذى يحتل فىه نادي الزمالك المركز الأول فى ترتيب الدوري المصري الممتاز ويحتل نادي الأهلي المركز الثاني بينما يأتي نادي المصري المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري فى الوقت الذي.

تقام مباراة الزمالك والمصري فى الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر على ملعب ستاد القاهرة ضمن الجولة 13 من جدول مباريات الدوري المصري الممتاز.

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport HD 1 ، وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت هي مالكة حق البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

حراسة المرمي :

محمد أبو جبل – مجمود عبد الرحمن جنش.

خط الدفاع :

محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي .

خط الوسط :

طارق حامد – يوسف أوباما – إمام عاشور – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم :

حميد أحداد – سيف الجزيري – أسامة فيصل – مروان حمدي.

موعد مباراة الزمالك اليوم والقنوات الناقلة والقائمة - صورة أرشيفية