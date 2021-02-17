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تعرف على ترتيب نجم ليفربول محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف فريقه الأول في مباراته، مساء أمس، أمام أر بي لايبزيج الألماني في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

هدف «صلاح» رفع رصيده في نسخة دوري أبطال أوروبا 2021 إلى 4 أهدف، بعدما سبق له التسجيل في كل من ميتييلاند الدنماركي (هدفين) وأتالانتا الإيطالي، قبل هز شباك لايبزيج.

الأهداف الأربعة وضعت محمد صلاح في المركز الـ 13 في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2021 ، متعادلًا في الرصيد نفسه مع ليونيل ، قائد ، وبرونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، وميرجيم بيريشا، مهاجم لايبزيج، ويوسف الناصري، هداف إشبيلية، وفيران توريس، جناح مانشستر سيتي، بالإضافة إلى روميلو لوكاكو، نجم إنتر، وكريم بنزيمة، نجم ، وأخيرًا زميل «صلاح» في الريدز دييجو جوتا.

ورغم ابتعاده في الترتيب عن صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2021 ، إلا أن «الملك المصري» ليس بعيدًا بشكل حقيقي عن القمة، إذ يبقى الفارق بينه وبين متصدر جدول الترتيب هدفين فقط، حيث يحتل الصدارة الرباعي ألفارو ، نجم يوفنتوس، ونيمار، نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند، وماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، برصيد 6 أهداف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

1. ألفارو موراتا- 6 أهداف

2. - 6 أهداف

3. إيرلينج هالاند- 6 أهداف

4. ماركوس راشفورد- 6 أهداف

5. ألاساني بليا- 5 أهداف

6. كيليان مبابي- 5 أهداف

7. سييرو إيموبولي- 5 أهداف

8. أوليفييه جيرو- 5 أهداف

9. 9. ليونيل ميسي- 4 أهداف

10. ميرجيم بيريشا- 4 أهداف

11. - 4 أهداف

12. برونو فيرنانديز- 4 أهداف

13. محمد صلاح- 4 أهداف

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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