شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد تسجيل بواليا أول أهدافه بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح والفرحة الشديدة على الجهاز الفنى للأهلى بعد تسجيل الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر أول أهدافه بقميص الأهلى بعد فترة معاندة مع زيارة الشباك منذ الانتقال للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادما من الجونة.

واكتسح الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت أمس باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى توج بلقبها الموسم الماضى.

ومر والتر بواليا بحالة عدم ثقة فى المباريات الماضية سواء فى الدورى أو خلال المشاركة فى كأس العالم للأندية، بسبب سوء الحظ الذى لازمه فى إنهاء الهجمات، وتوجيه الانتقادات له من قبل الجماهير الحمراء بسبب إهدار الفرص بشكل متكرر أمام مرمى الخصوم.

ويمنى الجهاز الفنى للأهلى النفس فى أن يكون الهدف الأول لبواليا بالقميص الأحمر بداية لانطلاقة قوية بعد الحصول على الثقة التى كان يفتقدها اللاعب، وتسجيل المزيد من الأهداف في المبارياتالقادمة، وحل مسألة العقم التهديفي الذي يواجه مهاجمي الأهلي.

وشارك بواليا أساسيا في مباراة المريخ السوداني وسجل الهدف الثالث للأهلي من تصويبة قوية بعد استقبال تمريرة متقنة من عمر السولية في عمق الملعب.