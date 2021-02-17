شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى أعضاء برلمان الشباب الفائزين فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عدداً من أعضاء برلمان الشباب من محافظات "شمال سيناء، الإسكندرية، أسيوط، دمياط"، ضمن رابع اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهرى فبراير ومارس 2021، والتى تعقدها الوزارة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثراً"، مع الفائزين فى انتخابات برلمان الشباب التى أجرتها وزارة الشباب والرياضة إلكترونى.

وحضر اللقاء الدكتور يوسف وردانى مساعد وزير الرياضة، ومحمد حسن معاون الوزير، وممدوح عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب وقدرية طلحة مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، الدكتورة ميرفت سيد احمد مدير عام الادارة العامة للقيادات الشبابية، راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

قال الدكتور أشرف صبحي "إن برلمان الشباب امتداد لنوع آخر من البرلمان وهو برلمان الطلائع، فأنتم على قدر كبير من الوعى والتثقيف ما يدعم قيم الولاء والانتماء لديكم، ونعكف على تطوير البرلمان بصورة مستمرة، فالقيادة السياسية تركز على أهمية اعادة الثقة المتبادلة بين الشباب والدولة، فعلاقتنا بالشباب علاقة تفاعلية بالتدريب والتأهيل".

أشار صبحى إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقدم برامج متعددة تختص بالتثقيف وغرس مبادئ التطوع والتدريب والتوعية السياسية المركزة منذ 2003، مقدما الشكر لمن وضع البذرة الأولى لبرلمانى الشباب والطلائع.

وكشف وزير الشباب والرياضة أنه جارٍ الإعداد لتفعيل الغرفة البرلمانية الثانية وهى مجلس الشيوخ من خلال إشراك أعضاء برلمان الشباب من هم فوق سن 25 عاما، معربا عن فخره بان هناك نواب شباب فى المجلس الحالى خريجى برلمان الشباب.