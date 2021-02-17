تعرف على خريطة تدوير باتشيكو فى تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك إجراء بعض التعديلات فى التشكيلة الأساسية لفريقه خلال مباراة الإسماعيلى الليلة ضمن مباريات الأسبوع الـ13 لمسابقة الدورى الممتاز.

وخاض باتشيكو آخر مباريات الزمالك أمام مولودية الجزائر فى أول مواجهات دور مجموعات دورى الأبطال الأفريقى التى انتهت بالتعادل السلبى، بتشكيل مكون من:-

محمد أبو جبل في حراسة المرمى وحازم إمام، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء، وعبدالله جمعة وطارق حامد، وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو، وإمام عاشور، ويوسف إبراهيم "أوباما ومروان حمدي.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

ويدرس باتشيكو إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلي في بعض المراكز ليس من ضمنها حراسة المرمي حيث سيستمر محمد أبو جبل بالتشكيل الأساسي ونفس الأمر بالنسبة لثنائي قلب الدفاع محمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء وأيضا ثنائي وسط الملعب طارق حامد، وفرجاني ساسي.

وينوي باتشيكو الدفع بأحمد فتوح في الجبهة اليسري بدلا من عبد الله جمعة، كما أستقر على مشاركة حمزة المثلوثي في مباراة الإسماعيلي سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو مشاركته كبديل لحازم إمام في الشوط الثاني لتجهيزه للمباريات القادمة.

كما يدرس باتشيكو تواجد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق في التشكيلة الأساسية لمواجهة الإسماعيلي لتجهيزه للتواجد في مباراة الزمالك القادمة أمام تونجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري.

وسيعود الثنائى المغربى أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري لتشكيلة الزمالك الأساسية حيث لم يشارك الأخير في مباراة المولودية لعدم القيد بالقائمة الأفريقية لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون بالنسخة الحالية لبطولة الكونفدرالية وكذلك غاب بن شرقى عن التشكيل الأساسي وشارك كبديل في اللحظات الأخيرة لعودته من الإصابة مؤخرا.