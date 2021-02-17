شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي "نسر مباراة" الأهلى أمام المريخ.. والأحمر: عودة حميدة جونيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار النادى الأهلى لاعبه النيجيري جونيور أجايي، نسر مباراة الفريق أمام نادي المريخ السوداني فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا التي فاز بلقبها النسخة الماضية ، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر"، صورة للاعبه أجايي، وهنأه على قوة الأداء بعد عودته للفريق، قائلا: " نسر المباراة هو لاعبنا جونيور اجايي عودة حميدة جونيور".



الاهلى على تويتر

واكتسح النادى الأهلى فريق المريخ السودانى بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، الذى توج بلقبها الموسم الماضى.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق أفشة في الدقيقة 57، وأضاف كهربا الهدف الثانى في الدقيقة 62، وعزز والتر بواليا تقدم الاهلى بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة اعتلى النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نادى سيمبا التنزانى صاحب الوصافة، بينما احتل فيتا كلوب والمريخ السودانى المركز الثالث والرابع بدون نقاط، بعد الجولة الأولى.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف مباراة المريخ السوداني التي أقيمت أمس، الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز النسور الحمر بثلاثية نظيفة اعتلى بها صدارة مجموعته.

وبدأ موسيماني التركيز في مباراة سيمبا التنزاني بملعب الأخير الاسبوع المقبل في الجولة الثانية، حيث تقرر سفر الأهلى إلى تنزانيا بطائرة خاصة من أجل مواجهة فريق سيمبا في الجولة الثانية التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصده الأهلي النسخة الأخيرة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي القرن قبل أن يحصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في مونديال الأندية الأخير بقطر ليُكرر إنجاز 2006 عندما حصد نفس الميدالية.